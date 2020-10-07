Türkiye ve Azerbaycan diplomatik intiharın eşiğinde – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye ve Azerbaycan diplomatik intiharın eşiğinde

Meclis Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Milletvekili Ruben Rubinyan, Facebook sayfasında Türkiye ve Azerbaycan’ın eylemlerinin ve açıklamalarının alenen ve aleni olmayan şekillerden eleştirildiğini belirtti.

“Türkiye ve Azerbaycan’ın eylemleri ve açıklamaları Avrupa Parlamentosu, AKPM ve farklı ülkelerin parlamentolarında alenen ve aleni olmayan şekillerde eleştiriliyor.

AİHM, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik geçici tedbir uygulama konusunda Ermenistan’ın başvurusunu kabul etti, Rusya, Fransa ve İran, Türkiye ve Azerbaycan tarafından ithal edilen teröristlerin askeri bölgede bulunduğunu doğruladı, Yunanistan istişareler için Bakü Büyükelçisini geri çağırdı.

Türkiye ve Azerbaycan diplomatik intiharın eşiğindedir”,- dedi Rubinyan yaptığı açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu