Ruhani: Teröristlerin Suriye’den ve Diğer Bölgelerden İran Sınırlarına Yakın Bir Yere Nakledilmesi Kesinlikle Kabul Edilemez – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

TAHRAN – İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı tarafların, Suriye ve diğer bölgelerden teröristleri İran sınırlarına yakın nakledilmesinin ülkesi için kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Raporlar, Türk rejiminin, Suriye’nin kuzeybatısındaki bazı paralı askerlerini, buradaki çatışmaya katılmak için Dağlık Karabağ bölgesine naklettiğini bildirdi.

İran hükümeti toplantısında yaptığı konuşmada Ruhani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, “Ermeni ve Azeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde İran’ın güvenliğini vurgulayarak hiçbir sorunun savaş ve kan dökülerek çözülemeyeceğini vurguladığını” belirtti.

Ruhani, ülkesinin teröristlerin sınırlarına yaklaşmasına izin vermeyeceğine dikkat çekti.

Ruhani ayrıca, kabul edilemez bir durum olan Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalar sonucunda İran topraklarının top ve katyuşa füzeleriyle vurulduğunu belirterek, Tahran’ın bölgenin güvenliğiyle ilgili endişelerini çatışma taraflarına ilettiğine işaret etti.

Ruhani, ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.

Çeviri: M.Y

SANA