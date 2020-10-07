Panel: Türkiye’de İnanç Özgürlüğü

15 Ekim Perşembe günü ABD’nin Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Türkiye’de inanç özgürlüğünü konusunda bir panel düzenliyor. Online gerçekleşecek panelde Komisyon üyelerinden Uygur-Amerikalı avukat Nury Türkel, muhafazakar siyasetçi Tony Perkins, ADL Ortadoğu Azınlıkları koordinatörü ve araştırmacı Tuğba Tanyeri-Erdemir ve Avlaremozyazarlarından Nesi Altaras konuşacak.
Antropoloji ve arkeoloji alanlarında uzmanlaşan Tanyeri-Erdemir kültür mirası, Aya Sofya ve Kariye’ye odaklanırken Altaras antisemitizm ve Yahudilerin son yıllardaki durumundan bahsedecek.
Panel Türkiye saatiyle 8’de başlayacak. Katılım için buradaki linkten kayıt gerekli: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_uYuEnwAuTUqVsdMToxjE6g
Paneli USCIRF Twitter hesabından duyurdu:
https://www.avlaremoz.com/2020/10/07/panel-uscirf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=panel-uscirf&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=panel-uscirf
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