Panel: Türkiye’de İnanç Özgürlüğü

15 Ekim Perşembe günü ABD’nin Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Türkiye’de inanç özgürlüğünü konusunda bir panel düzenliyor. Online gerçekleşecek panelde Komisyon üyelerinden Uygur-Amerikalı avukat Nury Türkel, muhafazakar siyasetçi Tony Perkins, ADL Ortadoğu Azınlıkları koordinatörü ve araştırmacı Tuğba Tanyeri-Erdemir ve Avlaremozyazarlarından Nesi Altaras konuşacak.

Antropoloji ve arkeoloji alanlarında uzmanlaşan Tanyeri-Erdemir kültür mirası, Aya Sofya ve Kariye’ye odaklanırken Altaras antisemitizm ve Yahudilerin son yıllardaki durumundan bahsedecek.

Panel Türkiye saatiyle 8’de başlayacak. Katılım için buradaki linkten kayıt gerekli: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_uYuEnwAuTUqVsdMToxjE6g

Paneli USCIRF Twitter hesabından duyurdu:

NEXT THURSDAY: Join USCIRF for a virtual event where we will discuss #ReligiousFreedom conditions in #Turkey with @TurkishFacade and Nesi Altaras from @avlaremoz.



Thursday, October 15, 2020

1:00 PM – 2:00 PM



Register here: https://t.co/P3soASyY1i pic.twitter.com/PJc3jyHgxQ — USCIRF (@USCIRF) October 7, 2020

https://www.avlaremoz.com/2020/10/07/panel-uscirf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=panel-uscirf&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=panel-uscirf