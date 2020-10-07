Josep Borrell: “Azerbaycan’ın koyduğu şartların kabul edilmesi pek mümkün görünnmüyor”

Avrupa Parlamentos’unda Artsakh (Dağlık Karabağ) konulu görüşmelerde konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ile barışçıl müzakerelere başlamak için Azerbaycan’ın koyduğu şartların kabul edilebileceğini düşünmediğini dile getirdi.

Borrell, “Bölgedeki durum kötüleşiyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, yaptığımız bir telefon görüşmesinde, Artsakh’ta çatışmaların durdurulması için Ermenistan’a önerdikleri şartlar hakkında bana bilgi verdi. Burada, bölgeden Ermeni askerlerin çıkarılma süreleri söz konusu, ancak bu şartın hayata geçirilebileceği pek mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

AGİT gözlemci misyonunun durdurulduğu bu dönemde bölgeden gelen haberler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Borrell, silahlı çatışmaların derhal durdurulması gerektiği ve AGİT Minsk Grubu kapsamında ihtilafın çözülmesine yönelik çalışmalar konusunda AB tutumunu bir kez daha dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu’nda yapılan Karabağ konulu görüşmelerde AP milletvekililerinden birçoğu, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Karabağ ihtilafını Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kısmı da olsa yeniden canlandırmak ve komşu bölgelerde (Suriye, Libya, Doğu Akdeniz veya Günney Kafkasya) Türkiye’nin etkisini yaymak için kullandığına dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül sabahı saat 07:15’te Azerbaycan, Artsakh ile temas hattının tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. Karabağ başkenti Stepanakert ve Martuni, Martakert, Hadrut şehirleri dahil sivil yerleşim yerleri ve hatta Ermenistan’ın farklı bölgeleri hedef alındı. Hem can hem teknik kayıpları gün geçtikçe artan taraflar arasında çatışmalar 11. gününde devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Avrupa-Birliği-Borrell-Karabağ-Azerbaycan/194944