İran’dan Azerbaycan’a ‘terörist’ uyarısı

DUVAR – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dağlık Karabağ’da süren çatışmaların ‘bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesi’ barındırdığını söyledi. ‘Çeşitli bahanelerle İran sınırına terörist gönderilmesine izin verilmeyeceği’ uyarısında bulunan Ruhani, “Bu anlaşmazlık ve sınırlardaki güvensizlik ortamı terörist grupların nüfuzu için uygun bir zemin oluşturmamalıdır” dedi.

Ruhani, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların başka ülkelerin muhtemel müdahaleleriyle ‘bölgesel bir savaşa’ dönüşme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getirdi. Ruhani, bölgedeki anlaşmazlığın çözümü için Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı göstererek uluslararası yasalara dayalı görüşmeleri desteklediğini de vurguladı. Ruhani, “Anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve iki ülkenin resmi olarak tanınmış sınırları çerçevesinde çözülmesi için her türlü adımı atmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

İran’ın tutumunu ‘memnuniyetle karşıladığını’ söyleyen Aliyev ise İran’ın bölgesel istikrarsızlık konusundaki endişelerini takdir ettiğini dile getirdi. “İran’ın güvenliği Azerbaycan’ın güvenliğidir” diyen Aliyev, “Bu çatışmanın komşu ülkelerde güvensizlik yaratmasına izin vermeyeceğiz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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