Hollanda Parlamentosu, Hükümet՛e Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu

Hollanda Parlamentosu, 6 Ekim tarihinde düzenlenen oturum sırıasında oy çokluğuyla bir tasarı kabul etti. Bu tasarı Karabağ savaşının derhal durdurulması ve Azerbaycan ile Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulamsına dair Hükümete bir çağrı içeriyor.

Aktarılan bilgilere göre bu tasarıyı Hristiyan Demokrat Partisinden, Parti Sözcüsü Martijn Van Helvert öne sürdü.

İşte tasarının resmi olmayan tercümesi:

▪ Avrupa sınırlarında Dağlık Karabağ etrafında çatışmaların tırmanmasını kaydederek,

▪ Avrupa Birliğinin ortaklık ve işbirliğinin pekiştirilmesine yönelik müzakereler sürdürdüğünü kaydederek,

▪ Sivil halkı da dahil olmak üzere ölenlerin sayısının arttığını kaydederek,

▪ Türkiye’nin kışkırtmasıyla Azerbaycan tarafından savaşın başlatıldığını, resmi Bakü ve Ankara’nın savaş retoriğini kaydederek

Parlamento tasarıyı görüştükten sonra Hükümete önümüzdeki Avrup Birliği Zirve toplantısı sırasında derhal ateşkes sağlama ve AGİT çatısı altında müzakerelere dönme gerektiğini savunmaya çaırıyor.

Çağrı çerçevesinde Hollanda Parlamentosu Hükümete Aliyev’in işgalci politikasından ötürü bu saldırgan eylemlerde bulunan devletleri net bir şekilde belirtmesi gerektiğini de öne sürüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Hollanda-Parlamentosu-Hükümete-Azerbaycan-ve-Türkiye/194871