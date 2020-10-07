Fransa: “Dağlık Karabağ Görüşmeleri Yarın Başlıyor”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık-Karabağ anlaşmazlığında savaşan tarafları ateşkes müzakeresi yapmaya ikna amacıyla Perşembe günü Cenevre’de, Pazartesi günü de Moskova’da, görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Le Drian, bugün yaptığı açıklamada, Parlamento Dışişleri Komisyonu’na, Fransa, Rusya ve ABD’nin önkoşulsuz başlaması gereken bir diyalog için bu görüşmeleri yapacağını bildirdi.

İran’dan Dağlık Karabağ uyarısı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da, Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesi olduğunu söyledi.

Ruhani, kabine toplantısında, herhangi bir havan bombası veya füzenin İran topraklarına düşmesinin “tamamen kabul edilemez” olduğunu söyledi. İran medyası, ülkenin kuzeybatı sınırına yakın köylere, Dağlık Karabağ çatışmalarından gelen top mermilerinin düştüğünü, bir çocuğun yaralandığını ve binalara zarar verdiğini yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada Tahran’ın, İran’ın toprak bütünlüğünün ihlali nedeniyle Çarşamba günü Azerbaycan ve Ermenistan’a resmi protesto notası verdi.

Ruhani, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın bölgesel bir savaş haline gelmemesine dikkat etmeliyiz. Barış bizim çalışmalarımızın temelidir ve bölgede istikrarın barışçı bir şekilde yeniden tesis edilmesini umuyoruz” dedi.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında Ruhani, “Önceliğimiz şehirlerimizin ve köylerimizin güvenliğidir “dedi. Ruhani ayrıca, başka devletlerin İran sınırlarına çeşitli bahanelerle terörist göndermesine izin vermeyeceklerini vurguladı. İran hem Azerbaycan hem Ermenistan’a komşu.

Ruhani’nin yorumları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin bölgeye Suriyeli cihatçılar gönderdiği yönündeki suçlamalarını takip etti. Azerbaycan’ın yakın müttefiki olan ve Suriye hükümet güçleriyle savaşan isyancıları destekleyen Ankara, bu iddiaları yalanlıyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan’a ait olan ancak Ermeni nüfusun yaşadığı ve Ermeniler’in idaresindeki Dağlık Karabağ’daki kriz 1990’lardan bu yana en kötü döneminde. Bölgede çatışmalar 27 Eylül’de yeniden başlamıştı.

VOA