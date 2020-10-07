Ermenistan Savunma Baklanlığı temsilcisi: Karşı atağa geçip Lulasaz tepesini geri aldık

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan dün yaptığı açıklamalarda Artsakh (Karabağ) Savunma ordusunun askeri operasyonlara ve düşmana yıkıcı darbeler indirmeye devam ettiğini ifade etmişti. Ayrıca, Savunma ordusu birlikleri yeni mevziler elde etmeyi de başardılar.

Artsrun Hovhannisyan’ın aktardığı bilgilere göre 6 Ekim saat 14:00 sularında Artsakh Savunma ordusu özel kuvvetler ve ‘Gönüllü hareket’ motorlu tüfek birliğinin katılımıyla Artsakh-Azerbaycan cephe hattının kuzey bölgesinde kariı atak gerçekleştirip Varangatağ adlı (Lulasaz) tepe işgalden kurtulup geri alınmıştır.

Şu an itibarıyla da Karabağ-Azerbaycan cephe hattı boyunca askeri operasyonlar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Ermenistan-Savunma-Baklanlığı-Azerbaycan-Lulasaz-tepesi/194912