Ermeni tarafı Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı yapmadı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı ve suçlamaları reddetti.

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlaksız yalan. Petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almadığımızı defalarca söyledik, ancak yeri nerede olursa olsun Artsakh’a saldıran tüm askeri tesis ve hedefler yok edilecek” dedi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah ilçesinden geçen bölümüne yönelik füze saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Bakü-Tiflis-Ceyhan/194851