Ermeni ordusunun “Dehşet” lakaplı komutanı Albay Artur Galstyan öldürüldü!

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Son dakika haberine göre; Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı özgürleştirmek için başlattığı operasyon devam ederken, kritik bir operasyon gerçekleşti. Karabağ’da Türkler’e acımasızlığı nedeniyle “Dehşet” lakabıyla anılan Ermeni Albay Artur Galstyan karargahta öldürüldü.

Azerbaycan‘ın işgalci Ermenistan‘a ‘Dur’ demek ve Dağlık Karabağ‘ı özgürleştirmek için başlattığı operasyon 10’uncu gününde ilerleyişini sürdürdü. Operasyonun onuncu gününde cepheden gelen son dakika bilgisi Azerbaycan halkına ve son durumu anbean takip eden halka moral oldu. Buna göre Azerbaycan Türklerine karşı acımasızlığıyla bilinen “Dehşet” lakaplı Ermeni Albay Artur Galstyan, düzenlenen operasyonla karargâhda öldürüldü.

ERMENİSTAN MECLİSİNDE DOĞRULANDI

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan albayın öldüğünü doğruladı. Azerbaycan Ordusu, Ermeni işgali altındaki bölgenin kalbine inen birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı.

STRATEJİK NOKTADA ÜSTÜNLÜK

Bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen ilerleyişe devam eden Azerbaycan güçleri, Cebrail kentinin faklı yönlerindeki stratejik tepelerin kontrolünü sağlamayı başardı. Ağdere ve Murovdağı istikametinde Ermeni ordusuna ait birçok askeri nokta imha edildi. Murovdağı’nın en yüksek noktalarından olan Goranboy bölgesindeki bir tepe ile Talış kenti etrafındaki stratejik alanlar ele geçirildi.

İŞGALDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermenistan ordusuna ait Ballıca’daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter’dan “Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

TÜRKLERİ ÖLDÜRMEYE GETİRDİKLERİ SİLAHLARI KULLANAMADAN KAÇTILAR!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da önceki gün ele geçirilen askeri araçlar ve silahların görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde tanklar, karargah olarak bir bina ve daha ambalajları açılmamış çoğunluğu Rus yapımı mühimmat dikkat çekti. Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

SABAH

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/10/07/ermeni-ordusunun-dehset-lakapli-komutani-albay-artur-galstyan-olduruldu?paging=5