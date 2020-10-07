ERMENİ KÖKENLİ PİYANİST, YENİDEN TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Aslen İstanbul Ermenilerinden olan dünyaca ünlü piyano sanatçısı Şahan Arzruni, yeniden Türk vatandaşı olabilmek için Türkiye’nin New York Konsolosluğuna başvurdu.

Türkiye’nin New York Konsolosluğu, Ermeni kökenli dünyaca ünlü piyanist Şahan Arzruni’nin yeniden Türk vatandaşı olabilmek için başvurduğunu bildirdi. Dünyaca ünlü Ermeni piyanistin başvurusunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmaların devam ettiği bir dönemde yapması ise hayli dikkat çekti.

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİSTTEN ANLAMLI BAŞVURU

Konsolosluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul doğumlu dünyaca ünlü piyanist Şahan Arzruni Türk vatandaşlığına yeniden alınma başvurusunu Başkonsolosluğumuza iletmiş ve Türk kimliği başvurusu yapmıştır. Kendisini tebrik ediyor, vatandaşlığımızın hayırlı olmasını diliyoruz.”

İstanbul doğumlu dünyaca ünlü piyanist Şahan Arzruni Türk vatandaşlığına yeniden alınma başvurusunu Başkonsolosluğumuza iletmiş ve Türk kimliği başvurusu yapmıştır.



Kendisini tebrik ediyor, vatandaşlığımızın hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/BQYrtvIb7x — TR Consulate NewYork (@TRConsulNY) October 7, 2020