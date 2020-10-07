Erdoğan: Macron sömürge valisi gibi davranmayı bırakmalı

“Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.” diyen Erdoğan “Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir.” dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde’ açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Fransız Devlet Başkanı olarak ‘İslam’ın yapılandırılması’ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam’ın bütün dünyada kriz yaşayan bir din olduğunu ileri sürerek, “İslamcı ayrılıkçılıkla” mücadele etmeleri gerektiğini söylemişti.

Paris yakınlarındaki Mureaux kasabasında konuşan Macron, “Genellikle karşı toplum oluşturmayla sonuçlanan İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele etmeliyiz.” dedi.

Euronews