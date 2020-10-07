Dinler ve Kültürlerarası Erişilebilirlik Projesi için İşbirliği Çağrısı

InterCulturalMobilise Projesi’ni gündeme taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığını işbirliğine davet eden ENAT Türkiye Temsilcisi A Nejat Şardağı; “Dinler ve Kültürlerarası Erişilebilirlik tabelalarını hazırlamak, dünyadaki yaklaşık 45..

InterCulturalMobilise Projesi’ni gündeme taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığını işbirliğine davet eden ENAT Türkiye Temsilcisi A Nejat Şardağı; “Dinler ve Kültürlerarası Erişilebilirlik tabelalarını hazırlamak, dünyadaki yaklaşık 45 milyon görme engelli (WHO raporuna göre) ve 200 milyon görme sorunlu bireyin yolunu açacaktır.” dedi.

A NEJAT ŞARDAĞI- turizmhaberleri.com- İzmir

ENAT (European Network for Accessible Tourism) TÜRKİYE Temsilcisi

“KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR.”

Gazetelerde bu manşeti hayal ediyorum. Bu satırların bir köşe yazısı değil, bir dilek veya daha da ötesi hayata geçen bir proje olması, tüm insanlığa verilecek önemli bir armağan olacaktır.

Antalya’da, saygıyı ve hoşgörüyü vurgulamak için yapılan cami, kilise ve sinagog çok önemli bir adımdı.

Şimdi projeyi bir adım daha ileri götürmek için InterCulturalMobilise Projesi örneğinden hareketle Dinler ve Kültürlerarası Erişilebilirlik tabelalarını hazırlamak, görenler kadar görme engelli dünyadaki yaklaşık 45 milyon (WHO raporuna göre) insan ve 200 milyon görme sorunlu bireyin yolunu açacaktır.

Bu tabelalarla birlikte cami, kilise ve sinagogların dokunulabilir maketleri, içindeki dekorasyon, ikona, ayet, freskler vb dokunulabilir kabartmaları (rölyef) ülkemizi, görmeyenler için cazibe merkezi haline getirecektir. Her engelliye ortalama 1.9 kişinin refakat ettiği düşünülürse bu projenin önemi ve potansiyelin büyüklüğü çok daha kolay anlaşılabilir. Örnek olması için aşağıda paylaştığım link üzerinden edinilen birkaç görseli ekliyorum:

https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2020/08/25/BuoneNotizie/Foto%20BuoneNotizie%20-%20Trattate/ped-kuVF-U32002144248775gLI-656×492@Corriere-Web-Sezioni.jpg?v=20200828152044

Görme engelli/sorunlu bireylerin dinsel mekanlarda önemli eserlerin 3D kopyalarına dokunarak hissetmeleri sağlanırken, tüm bu çalışmaların sesli betimleme eğitimi almış profesyonel rehberler tarafından açıklanarak kulağa da hitap etmesi, coğrafyamızın kadim kültürü olan hoşgörü ve misafirperverliğimizin de somut kanıtı olacaktır.

İlgili linkler:

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2020/08/mol-Nuova-segnaletica-inclusiva-a-Petacciato-Campomarino-Montenero-di-Bisaccia-4845d422-6f96-470b-a0e8-4fbefc423e94.html

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_agosto_28/segnaletica-accessibile-braille-piedistalli-cartelli-stradali-d88a489c-e6df-11ea-9502-8f5d7befe48e.shtml

İlgilenenlere detayları içeren İtalyanca dosyaları da gönderebilirim.

Bu çağrım, kamu yararına çalışan STK’lar kadar, akademi, girişimci, destekçi arayışı içinde olan bütün yatırımcılaradır…

Her türlü yazılı metini -noktalama işaretlerini de dikkate alarak- seslendiren, kayıt edilen yüzleri tanımasına fırsat veren, alışverişini kolaylaştıran, eğitime erişimini sağlayan gözlüğe monte edilmiş kamera, aynı zamanda yanlış ilaç kullanımını da önleyen pek çok niteliği kapsamaktadır. Bu teknolojinin kullanımı halinde hem milyonlarca engelliye ulaşmak, hem de kadim kültürümüzü tüm dünyaya duyurmak mümkün olurken, turizmin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde sektöre can suyu verilebilir.

Aşağıdaki linki açtığınızda ülkemiz görme engellilerine destek olacağınız gibi teknoloji ihracatının önünü açacak bu ürünle de tanışabilirsiniz.

Sizleri saygı ile selamlarım.

https://turizmhaberleri.com/2020/10/07/bakan-ersoy-ve-diyanet-isleri-baskanligina-dinler-ve-kulturlerarasi-erisilebilirlik-projesi-cagrisi/