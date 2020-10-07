Bombalanan Şuşi şehrinden görüntüler: Azerbaycan yine sivil yapıları hedefliyor

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Artsakh’a (Karabağ) yönelik terör saldırıları devam ediyor.

Başkent Stepanakert’i hümanizmin tüm kurallarını çiğneyere misket bombaları da dahil olmak üzere birçok bombalar atan Azerbaycan terör devleti bu sefer Ermeni kültürünün tarihi merkezlerinden biri olan Şuşi şehrine de kıydı.

Hedefte yine sivil yapılar vardı. Aşağıdaki resimlerde bombalandıktan sonra harabeye dönüştürülen Şuşi Kültür Merkezinin görüntüleri yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Azerbaycan-Şuşi-Ermeni/194964