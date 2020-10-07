Azerbaycan bayrağını asma videosu yayınlana kadar bayrakların asıldığı o bölgeler Ermeniler geri aldı

Ermeni askeri uzman Tigran Abrahamyan, savaşın gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada Abrahamyan şu ifadeler yer verdi:

“Savaşın her bir ayrıntısını anlatmak biraz zor şu an ve askeri açısından da uygun değil.

Olaylar çok hızlı gelişiyor ve değişiyorlar. Mesela Azerbaycan medyası cephe hattındaki bir bölgede ilerleme kaydettikten sonra astıkları bayraklarının görüntüsünü yayınlana kadar Ermeni güçler artık vurup o bölgeyi geri kazanıyorlar. Bu sadece havadan bir örnek değil, gerçekten yaşanan bir olaydır. Bu günlerde birçok böyle olay yaşandı.

Ağır çatışmalar belirli aralarla devam ediyorlar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan/194956