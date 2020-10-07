Anadolu Ajansının nefret söylemi içeren Ermeni başlığına büyük tepki

Anadolu Ajansının Ermenilerle ilgili servis ettiği bir haberde kullandığı “Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı” başlığı toplumun çeşitli kesimlerinden tepki çekti.

BOLD- Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da çatışma halinde olan Ermenistan ve Ermenilerle ilgili haberler Türk basınında sıkça yer almaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) Ermenilerle ilgili yaptığı bir haber, başta Türkiye’deki Ermeni kökenli vatandaşlar olmak üzere birçok kesimden tepki aldı.

AA haberinde “Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı” başlığını kullanırken, haberin içeriğinde de Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürkçüoğlu’nun, “Türkler tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermeniler, tarih boyunca katliamlar yapmıştır” ifadeleri yer aldı.

YUH OLSUN!

HDP’nin Ermeni kökenli Milletvekili Garo Paylan AA haberini paylaşarak, “Devletin resmi ajansı böyle bir nefret dili kullanıyor. Yuh olsun! Ermeni halkına karşı kullandığınız nefret diliyle toplumu zehirliyorsunuz. Nefret söylemlerine son verin!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Ermeni kökenli gazeteci Rober Koptaş da, “Çok yorgun, üzgün, kırgın ve kızgınım. bu ülkede bir ermeni olarak dünyaya gelmiş olmak gerçekten korkunç bir deneyim. o deneyimin içinden kahrola ola geçiyoruz ve buna da hayat diyoruz. Peh” dedi. Agos’un Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan da AA’ya tepki göstererek, “Nasıl bir nefret dili bu, kamu ajansı aracılığıyla. Nereye kadar vardıracaksınız bunu” ifadelerini kullandı.

AA’nın nefret söylemi içeren başlık kullandığı haber sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

çok yorgun, üzgün, kırgın ve kızgınım. bu ülkede bir ermeni olarak dünyaya gelmiş olmak gerçekten korkunç bir deneyim. o deneyimin içinden kahrola ola geçiyoruz ve buna da hayat diyoruz. peh. https://t.co/dP4a0Uby1p — rober koptaş (@roberkoptas) October 7, 2020

Hyetert’in notu: Anadolu Ajansı’nın tepkiler üzerine sildiği tweet şöyle idi

https://www.boldmedya.com/2020/10/07/anadolu-ajansinin-nefret-soylemi-iceren-ermeni-basligina-buyuk-tepki/amp/