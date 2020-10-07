Anadolu Ajansı’nın Ermenilerle ilgili başlığı tepki çekti

Ermenistan’ın saldırılarıyla Azerbaycan arasında başlayan Dağlık Karabağ’daki çatışmalar Türkiye’deki kamuoyunun da birinci gündem maddesi…

Ermenistan’ın saldırılarıyla Azerbaycan arasında başlayan Dağlık Karabağ’daki çatışmalar Türkiye’deki kamuoyunun da birinci gündem maddesi.

Türkiye’den Azerbaycan’a destek mesajları gönderilirken Türk vatandaşı Ermenilere yönelik provokasyon girişimlerinin gerçekleşmesi ise tepki çekti. Bunlardan biri de İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi önünde Azerbaycan bayraklarıyla konvoy halinde geçilmesiydi…

Tam da bu provokasyonlar tepki çekerken, Anadolu Ajansı’nın Ermenilerle ilgili yaptığı haber, başta Türkiye’deki Ermeni Türk vatandaşları olmak üzere birçok kesimden tepki aldı.

AA haberinde “Ermeniler tarih boyunca katliam yaptı” başlığını kullanırken içeriğinde de “Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürkçüoğlu, ‘Türkler tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermeniler, tarih boyunca katliamlar yapmıştır’ dedi” diye yazdı.

Bu başlık ve içeriğe Hrant Dink Ödülleri ödül komitesinde yer alan isimlerden Rober Koptaş, “Çok yorgun, üzgün, kırgın ve kızgınım. bu ülkede bir ermeni olarak dünyaya gelmiş olmak gerçekten korkunç bir deneyim. o deneyimin içinden kahrola ola geçiyoruz ve buna da hayat diyoruz. Peh” ifadelerini paylaştı.

HDP’li Garo Paylan da Anadolu Ajansının haberini paylaşarak, “Devletin resmî ajansı böyle bir nefret dili kullanıyor. Yuh olsun! Ermeni halkına karşı kullandığınız nefret diliyle toplumu zehirliyorsunuz. Nefret söylemlerine son verin!” diye yazdı.

Agos’un Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan da AA’ya tepki göstererek, “Nasıl bir nefret dili bu, kamu ajansı aracılığıyla. Nereye kadar vardıracaksınız bunu” ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Cambaz ise “Bu toprakların halkları tarih boyu çok acılar çekti. Bunların en büyüğünü de Ermeniler yaşadı. Devletin haber ajansı AA coğrafyamızda bugün çok az sayıda kalan Ermeni halkını hedef gösteriyor. Ermenilere yönelik en ufak bir saldırıdan ve cinayetten @anadoluajansi sorumludur” dedi.

Gazeteci Melis Alphan da “Türkiye’deki Ermeni vatandaşlar günlerdir diken üstünde; mahallelerinde kornalı gösteriler. Ermeni milletvekili hedef gösterilip ölümle tehdit ediliyor. Ama buna rağmen devletin resmi haber ajansı Ermenilere dönük nefreti körüklüyor. Yazıklar olsun be size”ifadelerini kullandı. Ayrıca Alphan’ın bu paylaşımını tiyatro oyuncusu Hasibe Eren de Twitter hesabından retweet etti. Hayko Bağdat da ajansın haberine “Terbiyesizler” diyerek tepki gösterdi.

İşte o haber: