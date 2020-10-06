“Uluslararası Af Örgütü”, Azerabycan’ın Stepanakert’e karşı misket bombaları kullanmasını kınadı

“Uluslararası Af Örgütü” (“Amnesty International”) uzmanları, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) başkenti Stepanakert ile Şuşi şehrinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından İsrail yapımı “M095 DPPICM” misket bombalarıyla hedef alındığını doğruladı.

“Amnesty International” Doğu Avrupa ve Merkezi Asya Müdürü Denis Krivosheev, “Herhangi bir durumda misket bombaların kullanılması, uluslararası insancıl hukukla yasaktır ve sivil yerleşim yerlerinin vurulması için bunların kullanılması özellikle tehlikeli olup, yeni ölüm ve yaralamalara yol açabilir” yorumunu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Amnesty-International-Azerbaycan-Karabağ/194813