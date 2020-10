Stepanakert City again under Azeri missile strikes

STEPANAKERT, OCTOBER 6, ARMENPRESS. The Azerbaijani forces are again striking Artsakh’s capital Stepanakert City with missiles, the Armenian Defense Ministry spokesperson Shushan Stepanyan said.

Stepanyan earlier said that the Azeri forces launched a massive new attack on Artsakh using large number of hardware, including tanks and artillery, and reserve forces from the southern direction at midday October 6.

Editing and Translating by Stepan Kocharyan

https://armenpress.am/eng/news/1030572/?__cf_chl_captcha_tk__=4b3f45b887fa897acebaccee47d59c1e2b4b7aaf-1601997469-0-AQ5XQ-BQrNTUslKaoxGgoH9yCk11trfT94l3o8KORrn5IjQ2vD1XY-3pGcprntm9SBFy_hJkQtaxV5nEcaYjMjFM0eEZyROB62JUlr8yz3lu282rZ0nviV2TD0wDIn-7Y7mpG_yHqYFdz5o4aO6ySZFmYp-QLDtuADmMhPSYHOtUiPZRxs4ibuYuy9GlWbxSzEkR7YaQaT8G-v95ouTpZtQlhiZHiU-6PoTvKHuNnjKJ6ni4fj3HK_j4zwxpbrOx1LhYtKByNUbtIW36l-upaQgNcxbN0sC9Cs-y8cwVAl_U9nKdNI8avNkMxl6OpiWTn8jF6vrdfA-Lk7z9R61N9PnLZyWu1iOSY-Us1xCl1ZQUsR_dyN8ivkb5e7dwT6VjViZqEpw8Yu9BOpL8yjjIKVmvq8RYghYm8L8w7_O0IAnGx_2maXJtZw-bp-Xv3dreJPA5Y9R2QPI608oZXZxzg6Ae143VTnrsryRkwKwldrOuD4Mc_B4dEARx6xaSrUXNGXY8JJjnuQv1MpT5aoepfQBfQxYnz4NhaZqnmyg8F5eBHBfsFEC597TU7lWUe4Fmmg