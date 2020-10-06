Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı direktörü: Ortadoğu’dan paralı teröristler Karabağ’a gidiyorlar

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (FSB) direktörü Sergei Narişkin, terörist militanların Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine gittiğini söylemiş.

Narişkin, FSB tarafından yayınlanan açıklamada şunlar söyledi: ՙՙFSB’nin aldığı istihbaratlara göre, Ortadoğu’da faaliyet gösteren terör örgütlerinin paralı askerleri aktif olarak çatışma bölgesine gidiyorlar. Bunlar, Jebhat an-Nusra, Firkat al-Amza ve Sultan Murad gibi örgütlerin üyeleri.”

Rus yetkili, yeni bir savaşta para kazanmayı ümit eden “yüzlerce ve hatta binlerce” radikalın söz konusu olduğunu urguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Rusya-Ortadoğu-teröristler-Karabağ/194837