“Paşinyan’ın oğlu cephedeyken Aliyevin oğlu ise nerede”: Talyshistan.com

Talış online gazetesi “Talyshistanan.com” 27 Eylül tarihinde Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) meydana gelen savaşına dair bir makale yayınlayarak Ermeni askerlerinin gösterdiği vatanseverliğe dikkat çekti.

“Paşinyan’ın oğlu cephedeyken Aliyev’in oğlu ise nerede” başlıklı yazı şöyle:

Bugün Azerbaycan’da her anne cephedeki yeni trajik kayıplar hakkında duyduğunda ölenler hakkında ağlayarak ve hayatta kalanlar için dua ederken “Ne için savaşlıyoruz? Gençlerimiz kimin için, kimin çıkarları için ölüyorlar? sorusunu soruyor?”

Bu sorunun cevabı açıktır: Azerbaycan'ın yönetimi kendisini sultan sayan bir Türk’e baş eğerek, diğerlerin can pahasına, kendi ve onun hırslarını tatmin etmeye çalışıyor. Ancak cevaplaması çok daha zor olan bir soru daha var: Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın oğlu şimdi nerede? Belki de bu soru Ermeni tarafındaki durum olmasaydı bu kadar açık olmazdı. Azerbaycan vatandaşları, ülkedeki internet bağlantısının kesilmesine rağmen, Azerbaycan ordusunun savaş alanındaki kritik durumunun - askeri teçhizat ve insan gücünün büyük kayıplarının farkında. Onlar Ermenistan'da ve Karabağ'da neler olduğunu çok iyi görüyorlar. Binlerce Ermeni genç askere koşa koşa gidiyor, anavatanlarını savunmak için cepheye koşuyor, aynı amaçla dünyanın her yerinden Ermeniler Ermenistan'a geliyor. Ancak sıradan bir Azebaycanlı’yı gerçekten etkileyen şey, Ermeni gönüllülerin orduya katılmasıdır.

Cephede müzisyenler, bilim adamları, şairler, sanatçılar, sporcular. Serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu da cephede savaşlıyor … Ünlü bir aktörün oğlu Vatanaı için canını verdi … Bu tür manşetler Ermenistan’da kimseyi şaşırtmıyor. Yurttaşları gurur duyuyorlar. Vatan için ölmek, bir onur meselesidir… bu insanlar kalplerinin çağrısıyla, savaşmaya gittiler.

Karabağ halkı için özel bir gurur meselesi de onların Cumhurbaşkanıdır. O, cesaret verici bir gülümsemeyle, savaşçılarını desteklemek için cepheye gitti. Ve hatta internetteki fotoğraflarda bile, tüm milletin tek bir amacı için birleştiği ve orduda hükmeden yüksek morali görülebilir. Kendi maceracılığının ateşinde gençler can verirken akşama kadar “Ruletka” oynayan Azerbaycan Başkomutanı’nın da aynısını yapabileceği tahmin edilebilir mi?

Bugün ise Azerbaycan’da şok daha yaşandı. Ermeni basını, zorunlu askerliğini henüz yeni tamamlayan Ermenistan Başbakanı’nın oğlu Aşot Paşinyan’ın, gönüllü olarak tekrar askerliğe döndüğünü ve Artsakh’a gittiğini yazdı. Bizim vatandaşlarımızın gözünde bu adım, akla sığmayan bir şey … Ve tam bu kapsamda en önemli soru tekrar gündeme geliyor: İlham Aliyev’in ve Mehriban Hanımın, engelli olmayan oğlu şuan nerede? Bizim ölçülü iyi beslenen “altın oğlanımız” nerede? Anadolunun kıyılarından birinde devlet hazinesini mi harcıyor? Avrupa başkentlerinde mi gezip eğleniyor? Kesin olarak söyleyemem, bilmiyorum. Ancak biliyorum ki herhalde cephe hattında değildir. Babasının başlattığı savaş, onun savaşı değil! Bu savaş onun için uzakta bir yerlerdedir! Patlayan bomba seslerini duymuyor, arkadaşlarının ölümünü görmüyor. Hem onun silah arkadaşları da olabilir mi acaba? En fazlası poker ortakları olur! …

Sonun yakındır, Aliyev! Masum insanların kanı senin vicdanındadır. Bu savaş, Azerbaycan halkının sabır bardağını taşıran son damla oldu!”.

ERMENİ HABER AJANSI