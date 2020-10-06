Nicolas Aznavour’dan Macron’a Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma çağrısı

Aznavour Vakfı’nın kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Nicolas Aznavour, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a Artsakh Cumhuriyeti’ni egemen bir devlet olarak tanımaya çağıran bir mektup gönderdi.

2018’de hayata gözlerini yumman dünyaca ünlü Fransalı Ermeni şansonye Charles Aznavour’un oğlusu Nicola mektupta şunları yazdı:

“Ermeni halkı yine tehlikede ve 1915’te olduğu gibi bugün de varoluş mücadelesi vermek zorunda. Ermeni askerler cesurca ülke sınırlarını koruyor, ancak çatışmalar çok yoğun ve can kayıplarının sayısı yüksek.

Doğruyu söylemekten korkmayan ve insani dererlerini çok önemseyen bi insan ve bir lidersiniz ve ben size seslenmek istiyorum.

Son konuşmalarınızda Ermenilere ve dünyaya, Ermenistan’ın bu cellatlar karşısında yalnız olmadığını bir kez daha hatırlattınız.

Sizin ve Fransız halkının desteği bizim için çok önemli. Halkımızın kurtulması ve Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) uluslararası hukuktan yararlanabilecek için Artsakh’ı egemen bir devlet olarak tanıyın. Azerbaycan ve Türkiye’ye suçlarından dolayı ekonomik yaptırımlar uygulayın, Bölgede barışı yeniden tesis edecek mekanizmalar oluşturmak için BM’ye baskı yapın” yazıyor.

Aznavour, Macron’un ilkeliğine inandığını da ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Aznavour-Macron-Karabağ/194805