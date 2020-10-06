NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile Dağlık Karabağ’ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Ankara’daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Stoltenberg, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili Türkiye’ye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ise başta NATO olmak üzere herkesin Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir

Ankara’da bulunmaktan ve Bakan Çavuşoğlu ile yeniden görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, sıcak karşılama için de teşekkür etti.

Türkiye’nin NATO’nun “ortak güvenliğine” büyük katkılarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, “Türkiye müttefiklerle, ortaklarla salgın sürecinde Covid-19’a karşı mücadelemize çok önemli destek sağlayarak katkıda bulunmuştur” diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye’nin Afganistan’daki NATO misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir” diyen NATO Genel Sekreteri “Burada da barış için gereken koşulların sağlanması hedefleniyor. Aynı şekilde Kosova ve Irak’taki misyonlarımıza da büyük katkıda bulunuyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO’ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu ise Hocalı’nın ardından Ermenistan’ın temmuzda yine sivillere saldırdığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı, “Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan’ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem de sivillere saldırdı, çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence’ye ve hatta Bakü’ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın ise kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ettiğini söyledi.

Ukrayna ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda herkesin haklı olarak bu ülkelere destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan’a ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ demiyoruz? Her iki ülke de NATO’nun ortakları. Dolayısıyla NATO’nun da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal. Ama uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan’ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi, yani Ermenistan’ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere, herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında”.

Azerbaycan’da 1 milyon insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Ermenistan’ın bu işgalin tadını çıkardığını ve güçlü bir şekilde destek bulduğunu vurguladı.

“Doğu Akdeniz’de bizim ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar atıyoruz”

Stoltenberg ile Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırıların yanı sıra Doğu Akdeniz, Libya, Suriye konularının da değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak diğer müttefiklerle olan ikili meselelerimizi NATO gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Fakat bazı müttefiklerin sürekli Türkiye’yle olsun, başka ülkelerle olsun meselelerini NATO’nun gündemine getirdiğini görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

“Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Tüm toplantılara katıldık ve Genel Sekreter ile sekreteryanını açıklamalarına destekleyici açıklamalar yaptık. Başlangıçta Yunanistan’ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan’ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.”

“Afganistan’dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz”

Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin Türkiye’ye desteğini esirgediğini belirterek, “İdlib’de rejimin ve destekçilerinin saldırganlığını durdururken NATO’dan bir destek talebi olmuştu. Fakat üzülerek söylemek isterim ki müttefiklerin değişik gerekçelerle bu desteği Türkiye’den esirgediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye’ye Polonya’dan destek geldiğini hatırlattı.

Görüşmede Afganistan’ın da masaya yatırıldığını aktaran Çavuşoğlu, “NATO Genel Sekreteri ve biz müttefikler, Afganistan’dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Afganistan’da tam anlamıyla istikrarı gördükten sonra, Afganlarla istişareler ederek, NATO içinde de samimi bir istişareden sonra karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, Irak’taki sorunların da çözülmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek Türkiye’nin NATO müttefiklerinden terörle mücadele konusunda somut destek beklediğini söyledi.

Bazı NATO müttefiklerinin PKK/YPG’ye destek vermesinin açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler. Bugün maalesef bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütüne açıkça destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Terör listemizde olan örgütlerle bazı müttefiklerin angajmana girmesi kabul edilemez.” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu siteminin üye ülkelere iletilmesi için Stoltenberg’e iletildiğini de vurguladı.

“Müttefiklerimizden hava savunma sistemi alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık”

NATO müttefiklerinin savunma sanayii ihtiyaçlarıyla ilgili konuları kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Biz müttefiklerimizden Patriot ya da başka bir hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık ve bunun NATO içinde de yarattığı hassasiyeti görüyorsunuz.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu, NATO müttefiklerinin de bunu anlaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Sadece hava savunma sistemi ile ilgili değil diğer ihtiyaçlarında karşılanmasında müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Fransa açıkça Ermenistan’a destek veriyor”

Basın toplantısı sonunda Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin soruya cevap veren Çavuşoğlu, hukukun ve ahlakın gereği olarak herkesin Azerbaycan’a destek vermesi gerektiğini söyledi.

Konunun çözümüyle ilgili uluslararası örgütlerin de objektif olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Uluslararası örgütler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan’ı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Minsk Üçlüsü’nden Fransa açıkça Ermenistan’a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü daha aktif olmalı, sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı.” değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kendi topraklarında bir mücadele verdiğini de vurgulayarak, “Herkesin haklının yanında olması gerekiyor. Güçlünün değil haklının yanında olması lazım. Bizim bu konuda tutumumuzu açık bir şekilde ifade ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan’ın şu anda Türkiye’den herhangi bir destek talebi yok, ama olursa da çekinmeden vereceğimizi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz söyledik” dedi.

Euronews