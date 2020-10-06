Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil aşiret! (Video)

Türkiye’nin Halk TV’de yayınlanan “İki Bakış İki Yorum” programında konuşan Kürt kökenli Türk gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı savaşını kınayan Gültekin, Azerbaycan’nın bir devlet olmadığını ve aşiret olduğunu vurguladı.

Gazeteci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

”Ata binip gidiyorlar. Devlet Bahçeliye bakarsan Nahçıvan Özerk Bölgesi’ni Azerbaycan’a bağlayacak, aradaki Ermenistan toprakları muhtemelen işgal edecek. Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan gerçekten bir devlet mi? Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Gültekin-Azerbaycan-Karabağ/194795