Kudüs Ermeni Patriği’nden Natanyahu’ya Azerbaycan’a silah satmama çağrısı

Kudüs Ermeni Patriği Nurhan Başpiskopos Manukyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu’ya mektup yazıp çağrıda bulundu.

Mektubun kopyaları İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’a, Knesset Sözcüsü Yariv Levin’e ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’ye de ulaştırıldı.

Nurhan Başpiskopos Manukyan mektubunda Dağlık Karabağ Ermeni halkına karşı saldırganlık politikasının İsrail tarafından desteklenmesini üzücü olarak tanımladı.

Ermeni Patrik İsrail Başbakanına Artsakh’ın (Karabağ) tarihi Ermeni toprağı olduğu inkar edilemez bir gerçek olduğunu, fakat Sovyet lideri Stalin tarafından haksız bir şekilde Azerbaycan’a teslim edildiğini hatırlattı.

İsrail ve Azerbaycan arasında samimi dostluk ilişkileri Nurhan Başpiskopos Manukyan’a göre anlaşılabilir, ama barışı zedelemek ve saldırılar gerçekleştirmek için Azerbaycan’ın eline silah verilmesi kabul edilemez.

Patriğin sözlerine göre 20’inci yüzyılın ilk soykırımını yaşayan Ermeni halkına ve Ermenistan’a yönelik İsrail’in bu düşmanca tavrı anlamak zordur, çünkü Yahudiler de soykırımıa maruz kalan, eziyetlerden geçen bir halk olarak bunları çok iyi anlamalıydı.

Nurhan Başpiskopos Manukyan Türkiye ve Azerbaycan Ermenileri kendi vatanlarında tekrar yok etmeye çalıştıklarını ve İsrail’in bu sürece destek vermesinin son derece üzücü olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI