Kanada silah satışını askıya aldı, Türkiye tepkili

DUVAR – Türkiye’ye silah satışını geçtiğimiz yıl Suriye’nin kuzeyine yönelik harekât nedeniyle askıya alan Kanada hükümeti, bu kez de Azerbaycan’ın Ermenistan’la çatışmalarda Türk SİHA’larını kullandığı gerekçesiyle benzer bir karar aldı. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen insansız hava aracı teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı bu karara tepki gösterdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Champagne, söz konusu teknolojinin Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı iddiasını araştırdıklarını, bu süreçte bazı İHA teknolojisinin ihracatını askıya aldıklarını söyledi.

KANADA BASINI: SELÇUK BAYRAKTAR’IN FİRMASINA SATILMIŞTI

Kanada merkezli barış yanlısı bir sivil toplum kuruluşu olan ve silah satışlarını araştıran Project Ploughshares isimli grup, Bakü’nün yayınladığı çatışma alanı videolarında görülen insansız hava araçlarında, Kanada merkezli L3Harris Wescam firmasının ürettiği görüntüleme ve hedef alma sistemlerinin kullanıldığını duyurmuştu. Kanada gazetesi The Globe and Mail ise L3Harris Wescam firmasının bu sene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın teknoloji müdürü olduğu Baykar firmasına yedi sistem satma izni aldığını yazdı.

DIŞİŞLERİ: ÇİFTE STANDART

Kanada’nın bu adımına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ise kararı ‘çifte standart’ olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,”Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir” denildi.

Açıklamada, “Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” ifadeleri yer aldı.

‘TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TİTİZLİKLE UYGULUYOR’

Dışişleri Bakanlığı, “Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır” dedi. (DIŞ HABERLER)

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