Kamera karşısında askere moral vermek isteyen Ermeni bomba patlayınca kaçtı

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Azerbaycan karşısında büyük hezimete uğrayan Ermenistan, kayıplarını kamuoyundan gizlemek ve askerin moralini yüksek tutmak için tüm propoganda araçlarını kullanıyor. Ermenistan’da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren ve ahkam kesen Ermeni’nin kaçması alay konusu oldu.

https://www.ahaber.com.tr/video/dunya-videolari/kamera-karsisinda-askere-moral-vermek-isteyen-ermeni-bomba-patlayinca-kacti