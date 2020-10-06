İspanyalı yazar: “Ermeniler, kendi yaşam hakkı uğruna mücadele veriyor”

Katalonyalı gazeteci ve yazar Xavier Moret Ros, Artsakh’ta durumun gerginleşmesine değinerek Ermenilerin, kendi yaşam hakkı uğruna müvcadele verdiğini vurguladı.

Yazar, “Başkent Stepanakert’e bombaların düşmesini, evlerin yıkılmasını, kendi yaşam hakkı uğruna mücadele veren Ermenilerin öldürülmesini görmek, üzücüdür” diyor.

2013 yılında Artsakh’ı ziyaret ettiğini açıklayan Xavier Moret Ros, iyi kalplı insanların kendisini selamladıklarını ve kalıcı bir barış istedikelerini dile getirdiklerini anlattı.

Halbuki, savaş tekrar geri dönmüştür.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Artsakh ile temas hattının tüm boynunca saldırıya geçti. Ermeni halkının öz savunma mücadelesi, artık 9. gününde devam ediyor. Türkiye tarafından hem diplomaside, hem sahada yoğun destek alan Azerbaycan, sadece Artsakh’taki yerleşim yerlerini hedef almakla kalmayıp, Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine de saldırılar düzenliyor. Paralı askerleri ve teröristleri çatışma bölgesine sevk eden işgalcı Azerbaycan ile hayatta kalma hakkını var gücüyle koruyan Ermeni halkı arasında çatışmalar, değişen şiddetle devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Xavier-Moret-Ermeni-Karabağ/194774