İlham Aliyev: Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları ordumuzu güçlendirdi, kayıplarımız azaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor” diye konuştu.

Aliyev TRT Haber’in Bakü’deki özel programında, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Türkiye’den envantere katılan SİHA’ların kendilerine büyük avantaj sağladığına vurgu yaptı, “SİHA’lar dünyanın en iyi araçlarıydı. Onların bizim ordumuzda olması büyük imkanlar sağladı. Can kaybını çok da büyük olmamasını sağladı. Bu imkanlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyi ki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var.” dedi.

Aliyev: Paşinyan, ‘Karabağ Ermenistan’ın değil’ diyerek bizden özür dilemeli

Ermenistan’ın topraklarından çıkacakları takvimi sunması gerektiğini ifade eden Aliyev, “30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan’a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz isteriz ki, bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ‘Karabağ Ermenistan’ın değil’ demelidir” ifadelerini kullandı.

‘En büyük destekçimiz Türkiye olmuştur’

Türkiye’nin bundan sonraki barış sürecinde olması gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Türkiye güçlü bir devlettir, bu işlerde faal olmalıdır. Başta kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye’ye teşekkür ederiz. Türkiye ile kardeşliğimiz bütün sınavlardan geçmiştir. Bizi en çok destekleyen Türkiye olmuştur” dedi

‘Fransa bizden özür dilemeli’

Fransa’nın açıklamalarına tepki gösteren Aliyev, “Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı. Bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız” diye konuştu.

‘Rusya’dan olumlu mesajlar geliyor, taraf tutma söz konusu değil’

Aliyev Rusya’nın çatışmalarla ilgili sergilediği tutumuna ilişkin, “Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya’dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var” dedi.

Euronews