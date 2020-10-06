Halk TV’de Levent Gültekin’den Azerbaycan’a skandal hakaretler! ‘Ermenistan’ın yenilgisini hazmedemedi’ | Video

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Halk TV’de canlı yayında Gazeteci Levent Gültekin’in Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını kurtaran Azerbaycan Devleti için akılalmaz skandal hakaretlerde bulundu! Sosyal medyada da tepki çeken hakaretlere ‘Ermenistan’ın yenilgisini hazmedemedi’ yorumları yapıldı.

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/halk-tvde-levent-gultekinden-azerbaycana-skandal-hakaretler-ermenistanin-yenilgisini-hazmedemedi-video