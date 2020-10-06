Gürcistan’da Karabağ’a destek için binlerce Ermeni barışçıl bir gösteri düzenledi (Video, Foto)

Gürcistan’da Ermenilerin yoğun yaşadığı Ahılkelek (Akhalkalak) bölgesinin stadında binlerce Ermeni Azerbaycan tarafından Ermenistan ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) yönelik gerçekleştirilen savaşa karşı Artsakh’a destek için barışçıl bir gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Gösteriye katılan Gürcistan Parlamentosu milletvekili Samvel Manukyan yaptığı açıklamada eylemde 5-6 bin Ermeni’nin bulunduğu denildi.

Katılımcılar pankartlar açıp Javakhk doğumlu Ermenistan’da yaşamış ve Artskh’ta şehit düşen gençlerin fotoğraflarını da taşıdı.

Gösteri çerçevesinde Artsakh için Gürcistan Ermenileri tarafından toplanan bağış rakamı da açıklanacak.

Gösteriden sonra Ermeniler Surp Haç Ermeni kiliseye yürüyüş yaparak dualar okuyacak ve mumlar yakacak.

Posted by Телеведения Атв on Tuesday, October 6, 2020

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Karabağ-Gürcistan-Ermeni/194822