GATA’nın meczubuna dair

Ahmet Hakan

Adı Ali Edizer…

GATA’da başhekim yardımcısı… Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı… Adam herkesin dilinde… Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına… Çok ilginç bir portre var karşımızda… Şöyle bir portre:

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Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

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Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.







Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

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Adam, tam bir insanlık düşmanı.

Güya doktor ama Mesut Yılmaz’ın hastalığıyla ilgili terbiyesizlik yapıyor.

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Adam, tam da FETÖ’yü çağrıştırıyor.

Tarikatına öyle bağlı ki amirleri ile şeyhi arasında kalsa kesin şeyhi seçer.

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Adam, tam bir soytarı.

İkinci Mahmut’la bile kavga ediyor.

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Adam, tam bir proje.

İktidara karşı tepki oluşturma makinesi gibi çalışıyor.

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Adam, tam bir meczup.

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

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Adam, tam bir şuursuz.

Memuriyetine falan bakmadan atarlı giderli siyaset yapıyor.

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Adam, tam bir karikatür.

İnsan bunun GATA’da başhekim yardımcılığı görevinde oluşuna inanamıyor.





LAİKLİK İŞTE BU NEDENLE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ



GATA’daki meczup, paylaşımlarından birinde…

Devletin dini esaslara göre yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

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İyi ama devlet, hangi din anlayışına göre yönetilecek?

Onun cevabı yok.

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Mesela bu meczubun din anlayışına göre mi? Mesela Hayrettin Hoca’nın din anlayışına göre mi? Mesela Mehmet Görmez’in din anlayışına göre mi? Mesela Cübbeli’nin din anlayışına göre mi? Mesela Mustafa İslamoğlu’nun din anlayışına göre mi? Mesela Suudi Arabistan’ın din anlayışına göre mi? Mesela İran’ın din anlayışına göre mi? Mesela Selefilerin din anlayışına göre mi?

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Bu din anlayışlarından hangisi devleti yönetirse…

Diğer din anlayışlarının durumu bayağı bir vahim olur.

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Mesela bu meczubun din anlayışına göre devlet yönetilirse…

Diğer din anlayışlarının vay haline!

Vay ki vay!

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Şimdi bu meczuba seslenmenin tam sırası:

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Be hey meczup!

Laiklik, senin gibilerinin din anlayışı…

Farklı din anlayışlarını ezip de geçmesin diye var.

Ve iyi ki de var.





BENİ TÜRK AŞISINA EMANET EDİNİZ



13 aşı çalışması yapılıyormuş Türkiye’de…

Bir tanesinde ciddi bir aşama kaydedilmiş.





Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi’nin desteklediği Prof. Aykut Özdarendeli Hoca’nın yürüttüğü çalışmada, hayvan çalışması aşaması başarıyla geride bırakılmış… İnsan çalışması safhasına gelinmiş…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bu müjdeyi büyük bir sevinçle karşılıyor ve “Beni Türk aşısına emanet ediniz” diyorum.



BENİM BURCUMUN ÜNLÜLERİ



HERKES burcunun ünlülerinin peşine düşmüş.

Ben eksik kalır mıyım?

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Burcumun ünlülerini takdim ediyorum:







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Alfred Baba ki huyunun pisliğine rağmen kendisini pek severim… Napolyon ki kendisinin çakmasından hiç hazzetmem… Ben Affleck ki kendisine karşı nötrüm…

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Sibel Can! Çık aradan!



İTİ QOVAN KİMİ QOVURUQ



HAYDAR Aliyev’e özel bir sempatim yoktu.

Azerbaycan Türkçesine de.

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Fakat son olaylar nedeniyle…

Hem Haydar Aliyev’e hem de Azerbaycan Türkçesine bir sempati oluştu bende.

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Bilhassa Aliyev’in…

“İti qovan kimi qovuruq” deyişine.





TRUMP BU İŞİ ATLATIRSA



EĞER Trump, şu korona belasını tam olarak atlatırsa…







Biden’ı ezer geçer.

Aksi Trump için felaket olur.

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Nefesimi tutmuş bekliyorum.



TAM OLARAK DOĞRU OLMASA DA HOŞUMA GİTTİ



HABER önce şöyle geldi:

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“Bir grup siyah, Washington’daki Türk büyükelçiliğinin bahçesindeki Atatürk heykelini koruyor. Ermeni protestoculara karşı…”

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Gerçek şuymuş:







Bunlar bir koruma şirketinin elemanlarıymış.

Türk büyükelçiliği tarafından tutulmuşlar.

Yani gönüllü değil, profesyonel koruma sağlıyorlarmış.

*

Ne yalan söyleyeyim…

Atatürk heykelini bir grup siyahın koruması çok hoşuma gitti.

Bu işi profesyonel olarak yapsalar da.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/gatanin-meczubuna-dair-41628771