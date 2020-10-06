Esad: Dağlık Karabağ çatışmasının ana kışkırtıcısı ve sorumlusu Erdoğan

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) son çatışmaların ana sorumlusu ve kışkırtıcısının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Esad, Erdoğan’ın davranışlarının farklı nedenlerden ötürü tehlikeli olduğunu söyleyebildiğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı, Erdoğan’ın Türkiye içinde kamuoyunun dikkatlerini, ülke içindeki davranışlarından başka yöne çekmek için farklı bölgelerde savaş çıkardığının altını çizdi.

Türkiye’nin Suriye’den cihatçıları Karabağ’a gönderdiğini teyit edebileceklerini söyleyen Esad, kanıtları olmadığını ancak göstergeleri olduğunu açıkladı.

Esad, “Türkiye Suriye’de farklı ülkelerden gelen teröristleri kullandı. Aynı yöntemi Libya’da kullandılar; Libya’da Suriyeli teröristleri ve belki başka ülkelerden olanları kullandılar. Dolayısıyla aynı yöntemi Dağlık Karabağ’da kullanıyor olmaları çok mümkün çünkü daha önceden söylediğim gibi, bu ihtilafı başlatanlar, teşvik edenler onlar” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/Esad-Dağlık-Karabağ-Erdoğan/194743