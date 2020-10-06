Ermenilerin yoğun yaşadığı Kumkapı ve Balat’tan sonra bu kez Osmanbey’de Azerbaycan bayraklı konvoy

Daha önce de Balat ve Kumkapı’da Azerbaycan bayraklı konvoylar dolaşarak korna çalmış ve görüntüler tepkilere neden olmuştu

Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmaların başlamasından sonra Kumkapı ve Fener Balat’ta görülen Azerbaycan bayraklı araba konvoyu bu kez Osmanbey’de Hrant Dink Hafıza Mekanı’nın bulunduğu yerde gösteri yaptı.

Azerbaycan bayraklı araçların oluşturduğu konvoy korna çalarak gezdi.

Ermeni aktivist Murad Mıhçı, konvoy görüntülerini “Eski Agos önunden geçen , savaşı arabalarinda kutsayan ahali… Yer Osmanbey ve Ermeni toplumunun en çok olduğu semt” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

https://t24.com.tr/video/ermenilerin-yogun-yasadigi-kumkapi-ve-balat-tan-sonra-bu-kez-osmanbey-de-azerbaycan-bayrakli-konvoy,33037