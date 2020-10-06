Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında farklı bir cephe: Propaganda savaşı

“Ermenistan psikolojik operasyon yürütüyor, basın kuruluşları gri propaganda yapıyor, Azerbaycan ise meşru müdafaa savaşı içinde.”

Azerbaycan’dan bir akademisyenin Dağlık Karabağ’la ilgili haberlere dair yorum yaparken kullandığı bu sözler, iki ülke arasında zaman zaman çıkan çatışmaların yanında aralıksız bir savaşın sürdüğünün de göstergesi: Propaganda savaşı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 100 yıldır devam eden, ancak Sovyetler dağıldıktan sonra yeniden ortaya çıkan ve 26 yıldır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül’de yeniden başlayan çatışmalarla gündeme geldi.

Zaman zaman yaşanan her çatışmada olduğu gibi bu kez de iki ülkenin sadece orduları savaşmıyor. “Haklılık ve meşruiyet iddiası” üzerinden süren bir mücadele de var.

İki tarafa yakın yayın organları, son 10 gündür sıklıkla karşı tarafın “kara propaganda yaptığına dair” haberler paylaşıyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54419734