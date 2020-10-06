Dağlık Karabağ: Bakan Çavuşoğlu Bakü’de

Dağlık Karabağ’daki çatışmalar 10 günü geride bırakırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın başkentine gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Azerbaycan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Azerbaycan basınına göre Çavuşoğlu şu saatlerde başkent Bakü’ye ulaştı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Türkiye’den üst düzey bir isim kenti ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmelerde ana gündemin Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden askeri harekat olduğu belirtildi.

Azerbaycan: Ölen sivil sayısı 27

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çatışmalarda, hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27’ye, yaralı sayısı ise 141’e yükseldi.

Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.

Dağlık Karabağ hakkında notlar

Yaklaşık 4.400 km2’lik dağlık bir bölge.

Geleneksel olarak Hristiyan Ermeniler ve Müslüman Türkler yaşıyor.

Sovyet döneminde Azerbaycan Cumhuriyeti içinde özerk bir bölge haline geldi.

Uluslararası olarak Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınır, ancak nüfusun çoğunluğu etnik Ermeni.

Bölgeyi yöneten Ermeni yetkililer, Ermenistan dahil hiçbir BM üyesi tarafından tanınmıyor.

1988-94’te savaş nedeniyle tahmini bir milyon insan yerlerinden oldu ve yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü.

Bölge hakkındaki tartışmalar, büyük ölçüde 1994 ateşkesinden bu yana geliyor.

Rusya’nın Ermenistan’da askeri üssü bulunuyor.

(PT)

http://bianet.org/bianet/militarizm/232185-daglik-karabag-bakan-cavusoglu-baku-de