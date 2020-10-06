Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaştan etkilenen siviller yaşadıklarını anlattı

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasından devam eden çatışmalarda sivil yerleşim birimleri de ateş altında.

İki ülke de karşı tarafı “kasten sivilleri hedef almakla” suçluyor. Bölgede bulunan gazeteciler ise, çatışmalardan etkilenen Azeri ve Ermeni sivillerin yaşadıkları zor anları aktarıyor.

Euronews muhabiri Emin İbrahimov, Azerbaycan’da savaşın en çok hissedildiği kentlerden Terter’e gitti. Azerbaycan tarafı sivillerin bulunduğu bölgenin Ermenistan ordusu tarafından bombalandığını ifade ediyor.

Muhabir Emin İbrahimov’a konuşan Azerbaycanlı bir kişi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ermenistan kuvvetlerinin attığı roket tam buraya düştü. Daha sonra da biraz ilerideki yerleri de hedef aldılar. Biz Terter’de yaşıyoruz ve burada yaşamaya devam edeceğiz”

Azeri yetkililer, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence’yi füzelerle vurduğunu açıkladı. Yaklaşık 332 bin kişinin yaşadığı Gence kentinde, bombardımanlardan etkilenen bazı sivillerle görüştük.

Genceli yaşlı bir kadın patlama anlarını şöyle anlattı:

“Hasta oğluma yemek hazırlıyordum. Bir anda bir patlama oldu ve kapımın önüme düştüğünü gördüm. Daha sonra etrafıma baktığımda her yerin enkaz olduğunu gördüm.”

‘Bu korkunç anı, ömrümün sonuna kadar unutmayacağım’

Bombardımanlarda evi harap olan bir başka kadın ise, travmatik anısı hakkında, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“İşimizi bitirmiş akşam evimizde oturuyorduk, ekmek yaparken patlama sesini duyduk. Bu korkunç anı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Çok şükür sadece maddi zarar geldi. Çocuklarımıza bir şey olmadı çok şükür.”

Çatışma bölgesindeki Ermeni siviller de hedef alındıklarını söylüyor

Diğer taraftan, Ermenistan yönetimi de Azeri güçlerinin sivillerin bulundukları noktaları hedef aldığını ileri sürdü.

Fransız haber ajansı AFP, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalardan etkilenen Ermeni sivillerle görüştü.

Bombardımanlardan dolayı sığınaklarda gizlendiklerini anlatan Ermeni bir kadın, “Yakında oturuyoruz, sirenleri duyunca bu sığınağa geldik. Dışarı çıkamıyoruz ama bize yemek getirip, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Yıllardır korku ve kaygı ile yaşıyoruz ve bu sorun hiçbir şekilde çözülemiyor” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Dağlık Karabağ’ın Hankendi (Stepankert) kentinde yaşayan Ermeni bir sivil de evinin Azeri güçleri tarafından bombalandığını ileri sürdü:

“Evden çıktıktan 5-10 dakika sonra patlama meydana geldi. Neyse ki evde kimse yoktu, halen hayatta olduğum için şanslıyım.”

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990’ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Euronews