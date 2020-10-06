ABD siyasetçileri Azerbaycan’ın saldırılarını durdurmak için Hükümete çarıda bulunuyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde 10’dan fazla devlet, siyasi, idari yetkililer Belediye binasının önünde toplanarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik saldırısını durdurmak için ABD devletini adımlar atmaya çağırıyorlardı.

Los Angeles Kent Konseyi Başkanı Nury Martinez, Kaliforniya Eyalet Asamblesinin üyesi Adrin Nazarian, Kent Konseyi Üyesi Paul Gregorian, Kongre üyesi Adam Schiff ve başka birçok siyasetçi Azerbaycan’ın başlattığı savaşı ve gerçekleştirdiği saldırıları durdurmak, bu savaşa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahale etmesini durdurma çağrısı yaptılar.

Kongre üyesi Adam Schiff açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’ye ve Erdoğan’a mesajımız var. Siz NATO üyesisiniz. NATO üyesi gibi hareket edin o zaman. Azerbaycan’a da mesajımız var. Derhal askeri operasyonları durdurun, yoksa ağır sonuçlar olacak.”

Kent Konseyi üyesi Paul Gregorian ise sivil yapılarına karşı düzenlenen saldırılar, yasak olan misketli bombalar kullanılması, o bölgede Türkiye’nin faşist ve yaymacı politikası karşısında ABD’ninasla susmaması gerektiğini ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/06/ABD-Karabağ-Ermeni-Azerbaycan/194808