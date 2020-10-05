Türkiye İşçi Partisi Azerbaycan-Ermenistan Açıklaması

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HYETERT – Türkiye İşçi Partisi 4 Ekim 2020 tarihinde Twitter ve Facebook’tan yaptıkları açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan rejimlerini eşitleyerek “Azeri ve Ermeni halkı çürümüş iktidarların piyonu olamaz! Barışın sağlanmasının tek koşulu her iki ülkedeki çürümüş iktidarların yıkılması, çatışma ortamına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelerin geri çekilmesi ve halkın iradesini yansıtan, bağımsız bir barış sürecidir.” dedi. Parti’nin konuya iliskin bildirisinin tam metni ise şöyle:

Azeri ve Ermeni halkı çürümüş iktidarların piyonu olamaz!



Barışın sağlanmasının tek koşulu her iki ülkedeki çürümüş iktidarların yıkılması, çatışma ortamına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelerin geri çekilmesi ve halkın iradesini yansıtan, bağımsız bir barış sürecidir. pic.twitter.com/YnBpEhtFe7 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 4, 2020