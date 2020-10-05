TC Milli Savunma Bakanlığı Twitleri (Güncellenen Haber)

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T.C. Millî Savunma Bakanlığı bugun (5 Ekim 2020) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin pozisyonu hakkında bir dizi twit attı, twitlerden bazıları şöyle.

“Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı…

…Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Originally tweeted by T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) on 2020-10-05.“

MSB HULUSİ AKAR: "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan’ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir." pic.twitter.com/zlZeRk1Rbo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020