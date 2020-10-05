Son dakika: Azerbaycan hilal taktiği ile ilerliyor! Karabağ’daki hangi noktalar kurtarıldı? Laçin koridoru neden önemli? Canlı yayında anlattı

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Son dakika haberi… Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da ilerleyişi 9. gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Karabağ’daki hangi noktalar kurtarıldı? Laçin koridoru neden önemli? A News yayın koordinatörü Orhan Sali cephe hattındaki son durumu harita üzerinde A Haber canlı yayınında anlattı.

22 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Dağlık Karabağ’daki 22 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Sali, “Oldukça hızlı bir ilerleme var Azerbaycan tarafından bakıldığında. O hilal yavaş yavaş oluşmuş durumda. Karabağ’ın çevresi şu anda 3 bir yandan kuşatılmış durumda. Bizim klasik Türklerin hilal taktiği şu anda işliyor” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.

İŞTE KURTARILAN O BÖLGELER

Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyit Ahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradis, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/son-dakika-azerbaycan-hilal-taktigi-ile-ilerliyor-karabagdaki-hangi-noktalar-kurtarildi-lacin-koridoru-neden-onemli-canli-yayinda-anlatti