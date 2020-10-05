Solcu Cem Karaca’nın Ermeniler’in Karabağ’ı işgali sırasında bestelediği şarkı ortaya çıktı

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırının ardından Azerbaycan ordusunun Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekatın ardından Cem Karaca’nın 1992’de Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgali sırasında yazdığı “Karabağ” şarkısı yeniden gündem oldu.
Habererk’in haberine göre, Cem Karaca’nın “Nerede Kalmıştık” albümünde yer alan Karabağ şarkısı, Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarmak için başlattığı harekatın ardından yeniden gündeme geldi.
Annesi de bir Ermeni olan Cem Karaca’nın Karabağ’ın işgali için yazdığı bu muhteşem şarkı dinleyenleri adeta büyüledi.
Karaca bestelediği şarkıda, o dönem Sovyetlerin yıkılmasının ardından Türk devletlerinin bir bir özgürlüğünün kazanmasına işaret ederek Türk Dünyası devletlerinin birliği için de çağrı yaptı. Karaca, şarkısında “Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır. Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır.” ifadelerine yer verdi.
Şarkısında Ahmet Yesevi’yi de unutmayan Karaca, Karabağ’da dökülen kana “Karabağ’da talan var Ak gerdana saldıran var Demirsen durun gedim Gözü yolda kalan var.” sözleriyle dikkat çekti.
Habererk’in söz konusu haberi şu şekilde:
“Albüm, Cem Karaca’nın Almanya yıllarından sonra Türkiye’de geri dönüşünde çalıştığı müzisyen arkadaşları Cahit Berkay ve Uğur Dikmen’in yardımlarıyla hazırlandı.
Annesi Ermeni, babası Türk olan Cem Karaca’nın bu şarkısı pek bilinmemekle birlikte, sanki Ülkücü bir sanatçı yazmış tadını verdiği de bir gerçek.
Şarkının sözleri işgal altındaki Karabağ’la başlayıp, Turan’ın ne kadar müthiş bir hedef olduğunu anlatmakla bitiyor.
Turan hedefinin sağla solla ilgisinin olmadığının vurgulandığı şarkının sözleri şöyle:
Karabağ’da talan var
Ak gerdana saldıran var
Demirsen durun gedim
Gözü yolda kalan var
Demirsen durun durun gedim
Gözü yolda kalan var
Şeyh Ahmet Yesevi’nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Şeyh Ahmet Yesevi’nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Atayurttan Balkan’a ille Anadolu, ille Anadolu
Atayurttan Balkan’a ille Anadolu, ille Anadolu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu.”
Kaynak Yeniçağ: Solcu Cem Karaca’nın Ermeniler’in Karabağ’ı işgali sırasında bestelediği şarkı ortaya çıktı
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