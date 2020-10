Solcu Cem Karaca’nın Ermeniler’in Karabağ’ı işgali sırasında bestelediği şarkı ortaya çıktı

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırının ardından Azerbaycan ordusunun Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekatın ardından Cem Karaca’nın 1992’de Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgali sırasında yazdığı “Karabağ” şarkısı yeniden gündem oldu.

Habererk’in haberine göre, Cem Karaca’nın “Nerede Kalmıştık” albümünde yer alan Karabağ şarkısı, Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarmak için başlattığı harekatın ardından yeniden gündeme geldi.

Annesi de bir Ermeni olan Cem Karaca’nın Karabağ’ın işgali için yazdığı bu muhteşem şarkı dinleyenleri adeta büyüledi.

Karaca bestelediği şarkıda, o dönem Sovyetlerin yıkılmasının ardından Türk devletlerinin bir bir özgürlüğünün kazanmasına işaret ederek Türk Dünyası devletlerinin birliği için de çağrı yaptı. Karaca, şarkısında “Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır. Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır.” ifadelerine yer verdi.

Şarkısında Ahmet Yesevi’yi de unutmayan Karaca, Karabağ’da dökülen kana “Karabağ’da talan var Ak gerdana saldıran var Demirsen durun gedim Gözü yolda kalan var.” sözleriyle dikkat çekti.



“Albüm, Cem Karaca’nın Almanya yıllarından sonra Türkiye’de geri dönüşünde çalıştığı müzisyen arkadaşları Cahit Berkay ve Uğur Dikmen’in yardımlarıyla hazırlandı.

Annesi Ermeni, babası Türk olan Cem Karaca’nın bu şarkısı pek bilinmemekle birlikte, sanki Ülkücü bir sanatçı yazmış tadını verdiği de bir gerçek.

Şarkının sözleri işgal altındaki Karabağ’la başlayıp, Turan’ın ne kadar müthiş bir hedef olduğunu anlatmakla bitiyor.

Turan hedefinin sağla solla ilgisinin olmadığının vurgulandığı şarkının sözleri şöyle:

Karabağ’da talan var

Ak gerdana saldıran var

Demirsen durun gedim

Gözü yolda kalan var

Demirsen durun durun gedim

Gözü yolda kalan var

Şeyh Ahmet Yesevi’nin yaktığı ateş

Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu

Şeyh Ahmet Yesevi’nin yaktığı ateş

Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu

Binbir nakış söyler yerde kilimler

Binbir nakış söyler yerde kilimler

Atayurttan Balkan’a ille Anadolu, ille Anadolu

Atayurttan Balkan’a ille Anadolu, ille Anadolu

Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır

Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır

Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır

Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır

Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu

Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu

Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır

Kavuşan elalem değil Can ile Canan’dır

Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu

Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu

İki gözüm bu işin yok sağı solu, yok sağı solu.”

