Savaş karşıtı bildiri asan Emek Gençliği üyelerine 780 lira para cezası kesildi

Malatya’da “Savaş çığırtkanlığına hayır” başlıklı bildiriyi asan Emek Gençliği üyeleri Ege Kınık ve Berfin Güler’e 780 lira para cezası kesildi. Polis, ayrıca Emek Gençliği üyeleri hakklında afiş asarken maskelerini indirdikleri gerekçesiyle tutanak tuttu.

“BAŞKA KİM OLDUĞU SORULDU”

Polisin evine gelerek tutanağı imzalattığını aktaran Ege Kınık, “Yanınızda başka kim vardı, şu yanınızda mıydı, diyerek sorguya çektiler. Söylemezsem yalan beyandan da ceza yazacağını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini açıp izletti. Maskemi sadece afiş asarken indirdiğimi söylememe rağmen ceza yazacaklarını söyledi” dedi.

“BELEDİYEDEN İZİN ALMAK ZORUNDASIN” DENİLDİ

Polis tarafından arandığını söyleyen Berfin Güler ise “Polis, ‘Ege’yi şimdi aldık,senin de karakola gelmen gerekiyor’ dedi. Siyasi parti faaliyeti yürüttüğümü belirttiğimde ise yasak olduğunu ve ceza yazacağını söyledi. Biz afişleri astıktan bir gün sonra tespit ettiğini söyleyip beni aradılar. Karakola gittiğimde ise bana hem maskeden hem de afiş asmaktan ceza yazacağını söyledi. Bir gün sonra güvenlik kamerasından tespit ederek maskeden ceza yazmalarının doğru olmadığını, maskesiz geçen herkesi inceleyip incelemediklerini sorduğumda da ‘Senin durumun başka, sen afiş asarken görüntülendin’ dedi. Karakoldaki polisin maskesiz olduğunu gösterdiğim zaman ise ‘Uyarırız biz onu’ diyerek beni geçiştirdi” diye konuştu.

“HER ZAMAN SAVAŞA KARŞI BARIŞ DİYECEĞİZ”

Daha önce de bir arkadaşlarının ailesinin çağrıldığını ve baskı uygulandığını belirten Güler, “Tüm bunlara rağmen mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Savaşa karşı barış demenin nesi suç? Savaş her zaman emekçi halk yığınları için yıkımlara yol açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlar savaşla değil barışla çözülür dediğimiz için bu cezayı kestiler. Savaşı destekleyenlere karşı barış istediğimiz için bu tutumla karşılaştık, fakat bu bizim mücadelemizi sekteye uğratmayacak, aksine daha çok savaşa karşı barış diyeceğiz” ifadelerini kullandı. (Malatya/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi