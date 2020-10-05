Paşinyan: ABD, F-16’leri sivil halkı bombalamak için mi Türkiye’ye verdi?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “The New York Times” gazetesine verdiği demeçte, Dağlık Karabağ’a karşı Azerabaycan’ın başlattığı savaş operasyonlarına değindi. Gazete, Paşinyan’ın demeci hakkında şu makaleyi yayınladı:

“Devlet Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Perşembe günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hassas bir konuya değindi: “Neden ABD’nin eski müteffiki Türkiye’nin, F-16 uçaklarını Ermenilere karşı kullanmasını engellemek için hiçbir şey yapılmıyor?” Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien’e yönelik sayın Paşinyan’ın bu çağrısı, Dağlık Karabağ’da şiddetli çatışmaların başlamasından az sonra yapıldı.

Sayın Paşinyan, Azerbaycan’ı destekleyen Türkiye’nin askeri müdahalesi nedeniyle ihtilafın çok daha tehlikeli bir aşamaya yükseldiğini vurguladı.

İhtilaf, daha geniş çaplı bir savaş tehlikesi nedeniyle endişe vericidir. ABD çok ağır duruma düştü, çünkü siyasete büyük etkisi olan Ermeni Diasporası, NATO üyesi Türkiye’nin, F-16 uçaklarını Ermenistan’ın hasımlarının yararına kullandığını görüyor.

Sayın Paşinyan, “ABD’nin, F-16’lerin sivil köyleri ve sivil halkı bombalamak için mi (Türkiye’ye) verildiğini açıklaması gerek” ifadelerini kullanarak, sayın O’Brien’in kendisini “dinlediğini ve endişelerine hak verdiğini” de sözlerine ekledi.

Ermenistan’ın, barışa karşı herhangi bir toprağın teslimine hazır olup olmadığına dair soruyu cevaplamayan sayın Paşinyan, bu soruya kendisinin değil, Dağlık Karabağ yönetiminin cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Sayın Paşinyan, aylar süren gerginliğin ardından 27 Eylüll’de başklayan ve şuanda devam eden çatışmaların, Türkiye’nin müdahalesi nedeniyle yaşam mücadelesine dönüştüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin selefi Osmanlı İmparatorluğu’nun, Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1.5 milyona yakın Ermeni’yi öldürdüğünü hatırlatan sayın Paşinyan, Türkiye kabul etmese bile ABD Kongresi ile birçok ülkenin, bu katliamların Soykırım olduğunu kabul ettiğini vuguladı”.

ERMENİ HABER AJANSI