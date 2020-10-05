NATO’dan Türkiye’ye: Karabağ’da tansiyonu düşürün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili Türkiye’ye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ise başta NATO olmak üzere herkesin Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan’daki sivil bölgelere yönelik saldırıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan’ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem de sivillere saldırdı, çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence’ye ve hatta Bakü’ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın ise kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ettiğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu | Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ukrayna ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda herkesin bu ülkelere destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan’a ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ demiyoruz? Her iki ülke de NATO’nun ortakları. Dolayısıyla NATO’nun da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal. Ancak uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan’ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi, yani Ermenistan’ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere, herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında” ifadelerini kulandı. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi