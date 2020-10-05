Los Angeles Belediye Başkanı’ndan Ermeni halkına destek

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin Twitter’da Azerbaycan’ın saldırıları sonucunda patlak veren çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamda Ermeni halkına destek verdi. Garcetti, Washington’un Artsakh’ta barışın sağlanması için adımlar atmaya çağırdı.

Los Angeles Belediye Başkanı “Los Angeles, en büyük Ermeni cemaatinin bizde olduğundan gurur duyuyor. Ermeni halkının yanındayız. Washington’daki liderlerimizle, Artsakh bölgesinde barışın tesisi için gerekli olan tutarlı ve sert diplomasi uygulamaya çağırıyorum. Türkiye çıkmalı” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Los-Angeles-Ermeni/194614