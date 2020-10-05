Karayılan: Ermenistan ittifak yapsaydı durum farklı olabilirdi

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Haber Merkezi – PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, 300 PKK’linin Ermenistan’a geçtiği şeklindeki iddialara ilişkin, “Bunlar masabaşında hazırlanmış haberlerdir. Hiçbir temeli yoktur. Köşeli bir yalandır” dedi.

Gündemdeki konulara ilişkin Dengê Welat Radyosu’nun sorularını yanıtlayan Murat Karayılan, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında başlatılan soruşturma nedeniyle yaşanan gözaltı olaylarını değerlendirdi.

Karayılan, 6-8 Ekim’de IŞİD’in Kobani merkezine girdiğini ve buna tepki olarak insanların sokağa çıktığını belirterek, “Fakat sokaklara çıkan halkımız, Erdoğan’ın talimatıyla polis tarafından kurşunlandı. Toplam 37 insanımız şehit edildi. Provokasyonlar yapıldı. Şimdi Yasin Börü ismi çok kullanılıyor. Aslında bu bir provokasyondu. O olayı da Türk MİT’i tertiplemiştir” dedi.

“Şimdi burada suçu işlemiş olan devletin kendisidir” diyen Karayılan, sözlerine şunları ekledi:

“Ancak devlet daha önce de bazı HDP’lileri ‘talimat vermişsiniz’ diye tutuklamıştı. Halbuki böyle bir şey yoktur; ortada DAİŞ’in saldırıları vardır ve buna karşı da halkın kalkışı söz konusudur. Buna rağmen o dönemde bu davayı yürüttüler ve kapandı. Şimdi, 6 yıl sonra bir kez daha 80 küsur kişi hakkında soruşturma kararı almışlar. Her şeyden önce bu olayı kim bir öldürme olayına dönüştürdü, kim o 37 insanı şehit etti; kim bunun talimatını verdi? Yani kendi suçlarını örtmek için günahı HDP gibi legal bir partinin boynuna atıyorlar.

Bununla intikamlarını almak istiyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan halen de Kobanê zaferini ve DAİŞ’in oradaki kırılışını hazmedebilmiş değildir. Çünkü ondan 3 gün önce kendisi Antep’e gelmişti ve ‘Kobanê düştü düşecek’ demişti. Ama Kobanê düşmedi; tersine direniş yükselerek kazandı ve tüm Kürdistan halkının direniş mücadelesine ilham kaynağı oldu. Erdoğan ve AKP’liler bunu halen hazmedebilmiş değiller. İşte o Kobanê zaferi, aynı zamanda DAİŞ Devleti’nin çöküşünün başlangıcı oldu. Yani kendisiyle tarihi gelişmeler yarattı. Şimdi onun intikamını almak istiyorlar.”

300 PKK’linin Karabağ’a gönderildiği iddiası

Türkiye medyasıda “300 PKK’li Dağlık Karabağ’a gönderildi. Karayılan’ın Ermeni bir yarbayla dostluk ilişkileri var” şeklindeki iddiaların sorulması üzerine Karayılan, “Ermeni bir şahsiyetle dostane ilişkiler geliştirmekten mutlu olurum; Ermeni halkından dostlarımız vardır; onlar da bizim gibi mağdur bir halktır ve İttihat Terakki siyasetinin soykırımından geçmişlerdir. Bugün biz de aynı bıçağın altındayız. Yani kaderimiz biraz birbirine yakındır. Ama bu biçimde söylendiği gibi Ermenistan’da görevli herhangi subayla benim bir dostluk ilişkim olmamıştır. Şahsi olarak herhangi bir yarbayı tanımıyorum” yanıtını verdi.

Tüm bunların “masabaşında hazırlanmış olan yalanlar ve psikolojik savaş çerçevesinde kara propaganda” olduğunu savunan Karayılan, “300 PKK gerillasınınErmenistan’a geçtiği haberleri kökten yalandır. Bunlar masabaşında hazırlanmış haberlerdir. Hiçbir temeli yoktur. Köşeli bir yalandır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’deki silahlı grupları Azerbaycan’a götürdüğünü, İHA ve SİHA’larını buradaki çatışmalarda kullandığını ve Azerbaycan ile ortak bir tatbikat yaptığını belirten Murat Karayılan, “Kısacası bu planlı bir saldırıdır; örgütlenmiştir, hazırlığı yapılmıştır ve Ermenistan’a dönük böyle planlı bir saldırı başlatılmıştır” dedi.

Ermenistan’ın örgüte yaklaşımı

Ermenistan’ın PKK’ye yaklaşımına değinen Murat Karayılan, sözlerine şunları ekledi:

“Öncelikle şunu belirtmeliyim: İdeoloji ve ilke sahibi olan Apocu asker, kimsenin hatırına veya para için herhangi bir yere gitmez ve kimsenin hesabına savaşmaz. Fakat bizim ideolojik perspektifimize göre olursa, tabii ki bazı güçlerle dayanışmada bulunabiliriz. Ancak şimdi Ermenistan’ın böyle bir durumu yoktur. Her şeyden önce Ermenistan Devlet yönetimi, Türk devletine karşı ya da dış güçlere karşı kendini irade haline getirme çabası geliştiren bir yönetim durumunda değildir. Biz böyle bir çabalarını görmedik.

Bize göre Ermenistan Devleti’nin siyasetinde eksiklikler vardır. Kendini güç ve irade haline getiren, farklı güçlerle ittifak yapan bir siyaset ve çabaları yoktur. Bundan dolayı başta Ermeniler olmak üzere diğer halklara karşı şoven duygularla hareket eden Türk devleti Azerbaycan’ı Ermenistan’a karşı saldırtıyor. Eğer Ermenistan da siyaset yürütseydi, ittifaklar yapsaydı; tabii ki durum daha farklı olabilirdi. Mesela; Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve PKK’yle ilişkisini güçlendirseydi, Türk devletine karşı yine de eli güçlü olurdu. Ama Ermenistan’ın böyle bir politikası yoktur.”

Haftanin operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi toprakları içerisindeki Haftanin’de sürdrüğü operasyon ve yaşanan çatışmalara da değinen Karayılan, “Bu savaş halen bitmemiştir. Mevcut durumda Türk sömürgeciliği bazı tepeleri tutmuştur ve buralara yol getirme çabası içerisindedir. Yani Uludere’den gelen yolu bütün tepelere götürmek istiyor” dedi.

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nin “statüsüne karşı” olduğunu ifade eden Murat Karayılan, “Dünyanın neresinde olursa olsun Kürt halkının statü sahibi olmasına karşıdır. Dolayısıyla ‘Türk devleti dosttur’ diyenler yanılıyorlar” şeklinde konuştu.

Karayılan, “Heftanin’i tamamen işgal ettik; orada PKK kalmadı’ sözü gerçekleri ifade etmiyor. Eğer PKK orada yoksa, nasıl oluyor da orada her gün askerleri ölüyor! İşte bugün de 1 askerlerini itiraf ettiler. Yani öyle bir şey yok; gerilla Heftanin’dedir ve direnişini yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Murat Karayılan, Suriye’den getirilen 300 kişi ve Kürt güvenlik korucularının da Haftanin’de kalıcı olarak yerleştirilmek istendiğini belirtti.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/031020201