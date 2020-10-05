Karabağ, Azerbaycan’da askeri hedeflere yakın yaşayan sivil halkı şehirlerinden çıkmaya çağırdı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurbaşkanı’nın Basın Sözcüsü Vahram Poğosyan, “Hasım, tekrar Stepanakert ve Şuşi’yi füzeyle vuruyor. Savunma ordumuzun cevabı geç kalmayacak.

Ancak Bakü’nün terrorist yöneticilerinden farklı olarak biz, sivil halkı değil, büyük şehrilerde devamlı konuşlu olan askeri nesneleri hedef alıyoruz.



Bu şehirlerde yaşayan sivil halkını, olası can kayıparından kaçınmak üzere tekrar derhal şehirlerini terk etmeye çağırıyoruz” açıklamasını yayınladı.

Hatırlanacağı üzere, Dağlık Karabağ topraklarına göz diken Azerbaycan’ın provokasyonu ile 27 Eylül’de Karabağ sınırı boyunca başlayan şiddetli çatışmalar, 9. gününde devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Karabağ-Azerbaycan/194630