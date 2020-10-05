İsrail aydınlarından Hükümete Azerbaycan’a Silah satmasını durdurma çağrısı

İsrail’de bir grup aydın, düşünür ve sivil aktivistler Karabağ’da devam eden savaşla ilgili açık mektup yayınlayıp kendi fikirlerini paylaştılar ve hükümete çağrı yaptılar.

Mektupta İsrailli aydınlar Karabağ bölgesinde şiddetin artmasının Azerbaycan’ın ve onu destekleyen Türkiye’nin saldırgan politikasından kaynaklandığını vurguladılar.

Aydınlara göre bu saldırılar Artsakh Cumhuriyeti’nin askeri ve siyasi yapılarına, genel olarak Ermeni nüfusuna karşı gerçekleştiriliyor.

Arstakh ve Ermenistan Cumhuriyetleri’nin verdiği karşılık kendi nüfusunun, toprağının savunmasına yöneliktir ve kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösteren herkes Artsakh’ı desteklemeli.

Mektubun altında imzalarını koyan İsrailli aydınlar son yıllarda İsrail Hükümetinin Azerbaycan’a silah satmasına da değindiler. Onlar derhal Azerbaycan silah satışının durdurulmasını talep etti ve Kneset’ten (Parlamento) bununla ilgili karar çıkması gerektiğini savundular.

Mektupta 20’inci yüzyılda Yahudilerin Ermeniler gibi Soykırıma maruz kalındığını, dolayısıyla İsrail’in Azerbaycan’a silah satma politikası gözden geçirmesi gerektiğini vurgulanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/İsrail-aydınları-Hükümeti-Azerbaycan-Silah/194707