İran’lı milletvekililer Karabağ sınırını ziyaret etti

İran Parlamentosu’nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politikaları komisyonunun Sözcüsü Abolfazl Amouei, Parlamento’nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalari Komisyonu’nun birtakım üyelerinin, bu sabah Dağılık Karabağ sınırına yakın bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Ziyaretin amacının, sınır bölgesinde bulunarak Dağlık Karabağ’daki son gelişmeleri ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan olayları ele almak olduğunu vurgulayan sözcü, Karabağ çatışmalarının, İran’ın sınıra yakın bölgelerine etkisinin de görüşüldüğünü duyurdu.

Edinen bilgiye göre, Karabağ’daki çatışmalar kapsamında yaklaşık 20 top mermisi İran’ın Aslandoz bölgesine düştü. Ateşkes çağrısı yapan Tahran, İran topraklarına yanlışlıkla ateş açılmasının kabul edilemez olduğu konusunda her iki tarafını da uyardı.

Hatırlanacağı üzere, Dağlık Karabağ topraklarına göz diken Azerbaycan’ın provokasyonu ile 27 Eylül’de Karabağ sınırı boyunca başlayan şiddetli çatışmalar, 9. gününde devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/İran-Karabağ-Azerbaycan/194602